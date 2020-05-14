Единственным политиком, который может получить 15% голосов на выборах президента Белоруссии в августе 2020 года, является Валерий Цепкало. Об этом рассказал белорусский журналист и политолог Павел Карназыцкий в недавнем эфире YouTube-канала PolitWera

Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«У него сильная поддержка среди этого креативного бизнеса и сектора IT-технологии. Предвыборная кампания может позволить собрать ему 15%», — считает эксперт.

По его мнению, кандидату от партии «Говори правду» на этих выборах не помогут даже деньги от фонда Джорджа Сороса, а представители системной оппозиции (даже если они сумеют собрать подписи) белорусским гражданам надоели.

Карназыцкий отметил, что основная борьба на выборах развернётся между Цепкало и Александром Лукашенко, в ходе которой действующий глава государства одержит убедительную победу.

Лукашенко, добавил политолог, пойдет на выборы со своими традиционными лозунгами о том, что благодаря его заслугам в Белоруссии нет войны, что гражданам обеспечен определенный уровень жизни, а также тезисом о том, что сейчас республика не боится коронавируса.