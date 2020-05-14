55-летний Цепкало в свое время занимал должность посла Республики Беларусь в США и Мексике, а также руководил Парком высоких технологий.
«У него сильная поддержка среди этого креативного бизнеса и сектора IT-технологии. Предвыборная кампания может позволить собрать ему 15%», — считает эксперт.
По его мнению, кандидату от партии «Говори правду» на этих выборах не помогут даже деньги от фонда Джорджа Сороса, а представители системной оппозиции (даже если они сумеют собрать подписи) белорусским гражданам надоели.
Карназыцкий отметил, что основная борьба на выборах развернётся между Цепкало и Александром Лукашенко, в ходе которой действующий глава государства одержит убедительную победу.
Лукашенко, добавил политолог, пойдет на выборы со своими традиционными лозунгами о том, что благодаря его заслугам в Белоруссии нет войны, что гражданам обеспечен определенный уровень жизни, а также тезисом о том, что сейчас республика не боится коронавируса.