Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу заявлял, что СССР якобы наряду с гитлеровской Германией виновен в развязывании Второй мировой войны.
«По своей политической подлости он превзошел даже Порошенко. Еврей, у которого отец был офицером Красной армии, дошел до произнесенных в Польше оскорблений и низости. Он допустил, чтобы памятник командиру его деда снесли — и ничего не сказал», — негодует эксперт.
Кедми также посетовал на то, что положение Украины за год президентства Зеленского «в десятки раз» ухудшилось по сравнению даже с 2014 годом, а главные источники дохода (помощь Запада и заработки мигрантов) иссякли из-за эпидемии коронавируса.
Украину не ждет ничего хорошего, если Зеленский является лучшим ее представителем в глазах сограждан, подытожил специалист.