Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе общей героической истории России и Украины повел себя гораздо хуже своего предшественника Петра Порошенко. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем интервью Iton TV

Коронавирус и классики литературы. Незнайка Зеленский и его слуги народа из Цветочного города © Facebook, Yuriy Kostyuk

«По своей политической подлости он превзошел даже Порошенко. Еврей, у которого отец был офицером Красной армии, дошел до произнесенных в Польше оскорблений и низости. Он допустил, чтобы памятник командиру его деда снесли — и ничего не сказал», — негодует эксперт.

Кедми также посетовал на то, что положение Украины за год президентства Зеленского «в десятки раз» ухудшилось по сравнению даже с 2014 годом, а главные источники дохода (помощь Запада и заработки мигрантов) иссякли из-за эпидемии коронавируса.

Украину не ждет ничего хорошего, если Зеленский является лучшим ее представителем в глазах сограждан, подытожил специалист.