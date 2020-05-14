За помощью в битве против олигархов президент Украины Владимир Зеленский сейчас может обратиться только к главе МВД Арсену Авакову. Об этом директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 14 мая

Непотопляемый Арсен. Как министр МВД Аваков развел двух президентов и трех премьеров © kmu.gov.ua

Эксперт напомнил, что Зеленский пытался поставить своего человека в Службу безопасности Украины (СБУ), однако Иван Баканов не смог взять ведомство под свой контроль.

«У него один потенциальный союзник, который мог бы обеспечить ему победу над олигархами, но цена этой победы была бы слишком велика для Зеленского. Это Арсен Аваков. Он и сам бы мог навести порядок, но он понимает, что не сможет эту свою сильную руку легализовать на Западе, а под прикрытием Зеленского он смог бы это сделать», — сказал Рудяков.

При этом он считает, что последствия от такого союза могут быть для Зеленского более пагубными, чем его нынешнее положение.

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