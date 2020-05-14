«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной», — написал Собянин.
По его словам, брать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 в каждом административном округе).
Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms.