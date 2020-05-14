В Москве установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу, с 15 мая начнется массовое бесплатное тестирование. Об этом 14 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк написал Собянин.

По его словам, брать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 в каждом административном округе).

Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms.