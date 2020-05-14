Президент Украины Владимир Зеленский не смог совладать с олигархами и теперь зависим от них. Об этом директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 14 мая

Вадим Карасев: На Украине действует олигархический консенсус, и Зеленский от него зависит © actual.today

«Зеленский мог бы попробовать пойти по пути [Владимира] Путина, когда Путин пришел в президенты России, и попробовать олигархат немного приструнить и сделать государство сильнее олигархата. Но у Зеленского для этого не хватает очень многих вещей, в том числе субъективных», — отметил эксперт.

Для этого, по его словам, надо было собрать вокруг себя «управленческий кулак» тех, кто мог бы противостоять олигархам. Но теперь потеряно слишком много времени, и кредит доверия, который позволял Зеленскому вызывать к себе олигархов, исчерпан, и теперь президент просто «позирует на камеру», не имея отношения к управлению страной, отметил Рудяков.

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