По его словам, на Украине царит олигархически-бюрократический строй, и этой системе вынуждены подчиняться все президенты страны.
«Зеленский мог бы попробовать пойти по пути [Владимира] Путина, когда Путин пришел в президенты России, и попробовать олигархат немного приструнить и сделать государство сильнее олигархата. Но у Зеленского для этого не хватает очень многих вещей, в том числе субъективных», — отметил эксперт.
Для этого, по его словам, надо было собрать вокруг себя «управленческий кулак» тех, кто мог бы противостоять олигархам. Но теперь потеряно слишком много времени, и кредит доверия, который позволял Зеленскому вызывать к себе олигархов, исчерпан, и теперь президент просто «позирует на камеру», не имея отношения к управлению страной, отметил Рудяков.
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