На Украине останавливаются блоки АЭС из-за падения потребления. Об этом 14 мая заявил депутат Верховной Рады, глава энергетического комитета Андрей Герус в эфире телеканала «Наш»

ГБР заинтересовалось ограничением выработки электроэнергии на АЭС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что потребление снизилось из-за теплой зимы и ситуации с коронавирусом. В связи с этим не все производители могут выиграть конкурентную борьбу и не все могут продать свою электроэнергию. Развитие «зеленой энергетики», по его словам, становится больше, поэтому некоторые блоки АЭС выключают. Что, в частности, делает «Энергоатом» из-за своих низких тарифов.

«Сейчас вопрос не в том, что нужно ограничивать "Энергоатом". Я допускаю, что это обоснованно и необходимо. Вопрос в том, в каких масштабах это делать», — заявил Герус, отметив, что нужно внести изменения в законодательство.