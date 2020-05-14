«Я всё»: попавший в психбольницу украинский рэпер напугал фанатов странным посланием
«Я всё»: попавший в психбольницу украинский рэпер напугал фанатов странным посланием
© Neji007 / wikimedia.org
«Всем привет! Я с крутой новостью — мой бренд теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется, и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле», — написал он.

Исполнитель также опубликовал промо-видео, в котором упомянул стереотипы об украинцах — сало и борщ. В клипе сняли брендовую продукцию со стилизованной панорамой Москвы. На ней изображены семь сталинских домов-«сестер» в центре Москвы. Именно их Гуф предлагает купить украинцам.

Подписчики Гуфа с Украины восприняли новость отрицательно.

«Сгорит, наверное, магазин», «Ватники, валенки и лапти нам не нужны», «Отчаянный парень», «Ну так пусть и открывает в Москве, там и полюбуются! А нам это зачем!???» — говорится в комментариях.    

 

 