Российский рэпер Гуф открыл свой фирменный магазин в Киеве, который полноценно заработает после окончания карантина. Об этом 13 мая он рассказал на своей странице в Instagram

«Я всё»: попавший в психбольницу украинский рэпер напугал фанатов странным посланием © Neji007 / wikimedia.org

Исполнитель также опубликовал промо-видео, в котором упомянул стереотипы об украинцах — сало и борщ. В клипе сняли брендовую продукцию со стилизованной панорамой Москвы. На ней изображены семь сталинских домов-«сестер» в центре Москвы. Именно их Гуф предлагает купить украинцам.

Подписчики Гуфа с Украины восприняли новость отрицательно.

«Сгорит, наверное, магазин», «Ватники, валенки и лапти нам не нужны», «Отчаянный парень», «Ну так пусть и открывает в Москве, там и полюбуются! А нам это зачем!???» — говорится в комментариях.