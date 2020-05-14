«Всем привет! Я с крутой новостью — мой бренд теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется, и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле», — написал он.
Исполнитель также опубликовал промо-видео, в котором упомянул стереотипы об украинцах — сало и борщ. В клипе сняли брендовую продукцию со стилизованной панорамой Москвы. На ней изображены семь сталинских домов-«сестер» в центре Москвы. Именно их Гуф предлагает купить украинцам.
Подписчики Гуфа с Украины восприняли новость отрицательно.
«Сгорит, наверное, магазин», «Ватники, валенки и лапти нам не нужны», «Отчаянный парень», «Ну так пусть и открывает в Москве, там и полюбуются! А нам это зачем!???» — говорится в комментариях.
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Всем привет) Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку) Будь с нами, будь в LUGANG 🤙🏼