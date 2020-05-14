Граждане балтийских республик с пятницы смогут выезжать в соседние страны Балтии, при этом им не придется придерживаться режима 14-дневной изоляции. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы, передает 14 мая Sputnik

Литва восстановила авиасообщение с Германией: 160 пассажиров прибудут в Вильнюс © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк говорится в сообщении погранслужбы.

Кроме того, в отношении граждан Латвии и Эстонии и иностранцев, законно проживающих в этих странах, если они прибывают в Литву транзитом и едут в свою страну, не будет применяться обязательное сопровождение.

Иностранные журналисты также смогут приехать в Литву. Однако для этого им придется заранее получить разрешение министра иностранных дел республики.

Ранее Литва и Польша договорились о том, что граждане из этих стран смогут пересекать границу для работы, бизнеса или учебы. При этом им также не нужно самоизолироваться на две недели.