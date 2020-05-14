«С 15 мая въехать в Литву смогут не только граждане трех вышеупомянутых стран, но и иностранцы, законно проживающие в этих странах, при условии, что они не покидали Польшу, Эстонию и Латвию в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении погранслужбы.
Кроме того, в отношении граждан Латвии и Эстонии и иностранцев, законно проживающих в этих странах, если они прибывают в Литву транзитом и едут в свою страну, не будет применяться обязательное сопровождение.
Иностранные журналисты также смогут приехать в Литву. Однако для этого им придется заранее получить разрешение министра иностранных дел республики.
Ранее Литва и Польша договорились о том, что граждане из этих стран смогут пересекать границу для работы, бизнеса или учебы. При этом им также не нужно самоизолироваться на две недели.