Белорусский лидер Александр Лукашенко реально пытается диверсифицировать источники сырья для своих НПЗ, уйдя от безальтернативности российского варианта, и Москве к этому нужно отнестись всерьез. Об этом пишет обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как бы ни были невелики поставки альтернативной нефти в Белоруссию, продолжил эксперт, в этом году они продолжаются с завидной регулярностью, даже после того, как Москва и Минск объявили о достижении договорённости по цене на российскую нефть, и низкие цены на черное золото только облегчают эту задачу.

По его словам, экспорт дешёвых (цена снижалась за счёт получения Минском российской нефти по цене значительно ниже мировой) нефтепродуктов Белоруссией укладывался в схему скрытого субсидирования Москвой белорусской экономики и давал не менее половины от ежегодно вкладывавшихся Россией в Белоруссию 9-10 миллиардов долларов.

Более того, за счёт этого экспорта Белоруссия закрепила за собой определённый сегмент европейского рынка нефтепродуктов, подчеркнул специалист.

«При наличии альтернативного России поставщика дешёвой нефти Минск в состоянии самостоятельно удерживать за собой этот сегмент рынка, уходя от односторонней торгово-экономической зависимости от России», — пояснил Ищенко.

То, что пытается создать Лукашенко, до сих пор не хватало США, чтобы эффективно противостоять России в Восточной Европе, и в случае реализации этих планов в Восточной Европе создаётся самодостаточный экономический кластер, объединяющий наиболее русофобские режимы, добавил политолог.