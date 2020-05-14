Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше. Об этом 14 мая сообщает belta.by

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

По его данным, стоимость газа для Германии составляет $65-68 за тысячу кубометров, в то время как для Белоруссии — $127.

Президент напомнил, что поднимал этот вопрос и на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и хочет понять, что изменилось перед новой встречей в таком же формате.

Лукашенко начал требовать снижения цен на газ от России месяц назад. Он подчеркнул, что отсутствие гибкости Москвы в этом вопросе подрывает устойчивость ЕАЭС и не способствует интеграции.

Также о снижении цен на газ Россию попросила Киргизия. В республике надеются на помощь из-за сложной ситуации в экономике, которая возникла на фоне распространения коронавируса.

В первом квартале текущего года «Газпром», обладающий монополией на поставки российского трубопроводного газа за рубеж, впервые в истории получил убыток. Он составил 306 миллиардов рублей, год назад в тот же период компания зафиксировала прибыль почти в 200 миллиардов рублей.