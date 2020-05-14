Погорелый сообщил в Facebook, что его увольнение «приведет к восстановлению коррупционных схем в Госрезерве» и выразил подозрение, что к этому может быть причастен министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
«Замечу, что во время нашей встречи господин Петрашко особенно интересовался вопросами закупки, хранения и реализации зерна предприятиями Госрезерва. Я убежден, что мое увольнение — это первый шаг не только в восстановлении коррупционных схем по закупке зерна в Госрезерв, но и в плане возглавить эти коррупционные схемы министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко», — отметил Погорелый.