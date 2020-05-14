Правительство Украины уволило председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого. Соответствующее распоряжение 14 мая опубликовано на сайте Кабмина.

Игорь Петрашко. Биографическая справка © latifundist.com | latifundist.com | Перейти в фотобанк Игорь Петрашко.

«Замечу, что во время нашей встречи господин Петрашко особенно интересовался вопросами закупки, хранения и реализации зерна предприятиями Госрезерва. Я убежден, что мое увольнение — это первый шаг не только в восстановлении коррупционных схем по закупке зерна в Госрезерв, но и в плане возглавить эти коррупционные схемы министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко», — отметил Погорелый.