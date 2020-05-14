Компания «Нафтогаз Украины» сокращает должность и увольняет исполнительного директора компании Юрия Витренко, чтобы повысить собственную эффективность. Об этом 13 мая рассказали в компании в комментарии Deutsche Welle

Украина.ру на Youtube Трагедия 2 мая: оппозиция призвала Зеленского наказать виновных в одесской бойне — видео