«Нафтогаз» оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями в рамках трансформации компании, которая устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений и выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.
«Уже реструктурирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз"», — рассказали в НАК.