Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок. Об этом 13 мая заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica

«Зачем вы нас делаете дураками?»: Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что не видит «другой причины для такой пропаганды и дезинформации», кроме попыток влиять на политические процессы в альянсе и в ЕС и дестабилизировать мировую обстановку.

Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.

В интервью генсек коснулся российской помощи Италии в борьбе со вспышкой коронавируса. По его словам, Россия превратила миссию в пропагандистскую операцию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии.

Что касается оказания Россией помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оно представляет собой исключительно гуманитарный вопрос.