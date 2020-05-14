«Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение», — сказал он.
Генсек НАТО подчеркнул, что не видит «другой причины для такой пропаганды и дезинформации», кроме попыток влиять на политические процессы в альянсе и в ЕС и дестабилизировать мировую обстановку.
Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.
В интервью генсек коснулся российской помощи Италии в борьбе со вспышкой коронавируса. По его словам, Россия превратила миссию в пропагандистскую операцию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии.
Что касается оказания Россией помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оно представляет собой исключительно гуманитарный вопрос.