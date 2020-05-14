Украинская модель Снежана Онопко заявила, что ее муж и бизнесмен Николай Щур регулярно избивал ее и пытается отнять имущество. Об этом 13 мая она рассказала в комментарии StarHit

Черниговская ню-модель отсудила у полиции 270 тыс. грн за моральный ущерб © CC0, Pixabay заявила она.

Онопко рассказала, что Щур после того, как бил ее, становился на колени и просил прощения. Также модель рассказала, что неоднократно пыталась сбежать, но дома повсюду была охрана. Муж все время угрожал и отказывается подавать на развод.

Кроме того супермодель заявила, что только сейчас решила предать семейные отношения огласке, поскольку муж «стал ее насиловать».

Онопко — единственная украинка, фото которой дважды украсило обложку авторитетного журнала Vogue, что автоматически означает попадание в статус супермодели. До этого она приобрела известность после съемках в рекламной кампании японской фирмы по производству косметики Shiseido. Некоторое время была помолвлена с экс-депутатом Александром Онищенко, однако свадьба так и не состоялась.