«Год назад муж вышел из тюрьмы — сидел за мошенничество. С тех пор у него началась полнейшая деградация. До этого он бил меня на протяжении девяти лет. Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои… Сейчас Коля делает все, чтобы отобрать у меня имущество: недвижимость, машины — проводит незаконные сделки без моего на то разрешения», — заявила она.
Онопко рассказала, что Щур после того, как бил ее, становился на колени и просил прощения. Также модель рассказала, что неоднократно пыталась сбежать, но дома повсюду была охрана. Муж все время угрожал и отказывается подавать на развод.
Кроме того супермодель заявила, что только сейчас решила предать семейные отношения огласке, поскольку муж «стал ее насиловать».
Онопко — единственная украинка, фото которой дважды украсило обложку авторитетного журнала Vogue, что автоматически означает попадание в статус супермодели. До этого она приобрела известность после съемках в рекламной кампании японской фирмы по производству косметики Shiseido. Некоторое время была помолвлена с экс-депутатом Александром Онищенко, однако свадьба так и не состоялась.