«Вас приветствует команда Национального совета реформ Украины. Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — написал он.
Для участия обязательно надо иметь пятилетний опыт и рекомендации с предыдущего места работы. Предлагается интересная работа с рыночным уровнем заработной платы, современным офисом в центре Киева и возможностью быстрого профессионального роста.
Саакашвили ищет юристов, PR-специалиста, SMM-специалиста и копирайтера, инвестиционного аналитика, менеджера по организации событий и бухгалтера.