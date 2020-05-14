Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили объявил о наборе команды реформаторов и разместил условия для участия в конкурсе. Об этом 14 мая он написал на своей странице в Facebook

Саакашвили взялся за план реформы «Укроборонпрома» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для участия обязательно надо иметь пятилетний опыт и рекомендации с предыдущего места работы. Предлагается интересная работа с рыночным уровнем заработной платы, современным офисом в центре Киева и возможностью быстрого профессионального роста.

Саакашвили ищет юристов, PR-специалиста, SMM-специалиста и копирайтера, инвестиционного аналитика, менеджера по организации событий и бухгалтера.