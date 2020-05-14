Посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш подал в отставку после участия в торжествах в честь Дня Победы в Минске. Об этом 13 мая сообщает dennikn.sk

«Святое дело»: глава МИД Белоруссии объяснил, почему нужно посетить Парад Победы во время пандемии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Я сын партизана и антифашиста», — отметил Мигаш.

В Министерстве иностранных дел Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«Посол Мигаш попросил отстранить от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — сказали в пресс-службе МИД Словакии.

Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Белоруссии в 2016 году.

На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на мероприятие.