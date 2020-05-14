Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев был осведомлен о переговорах по Донбассу, которые состоялись в Берлине при участии замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом 14 мая он рассказал в интервью «РБК-Украина»

По его словам, причиной визита Козака в Берлин стало отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений, а также предложение Киева повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы. Вопреки санкциям. Куратор Украины Козак летал в Германию обсуждать Донбасс © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр [Хайко] Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России [Сергея] Лаврова», — заявил он.

Также Кулеба отметил, что Украина знала о визите Козака заранее, и будет знать о том, как он прошел. Кроме того, он выразил уверенность, что с партнерами по переговорам действует правило — ничего не решать за спиной друг друга. Он также поблагодарил Берлин за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.