Закон о невозвращении банков позволяет установить фактически полный контроль Запада над банковской системой Украины. Об этом директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 14 мая

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«Этот закон практически развязывает руки Запада для контроля и регулирования украинской банковской системы без всяких оглядок на законодательство. То есть это уже даже не прикрытие колониального рычага внешнего регулирования, а это откровенная дубина, которая может быть применена в любом случае против любого банка, против любого владельца банка», — заявил Рудяков.

Он также обратил внимание на то, что от закона могут пострадать не только банки и их владельцы, но и их клиенты, которые отныне рискуют потерять не только свои деньги, но и право на их возврат.

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