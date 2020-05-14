В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам. Его принятия требовал Международный валютный фонд (МВФ).
«Этот закон практически развязывает руки Запада для контроля и регулирования украинской банковской системы без всяких оглядок на законодательство. То есть это уже даже не прикрытие колониального рычага внешнего регулирования, а это откровенная дубина, которая может быть применена в любом случае против любого банка, против любого владельца банка», — заявил Рудяков.
Он также обратил внимание на то, что от закона могут пострадать не только банки и их владельцы, но и их клиенты, которые отныне рискуют потерять не только свои деньги, но и право на их возврат.
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