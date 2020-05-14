Губернатор Одесской области Максим Куцый признал, что вел себя в разговоре с журналистами телеканала «1+1» во время интервью чересчур эмоционально, но отметил, что для этого были причины. Об этом 14 мая он рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook

Он заявил, что уважает журналистов, которые работают по принципам этики и достоинства. Также Куцый отметил, что в принципе он человек спокойный, но был вынужден резко отреагировать, поскольку, по его мнению, обрезанное видео было обнародовано в «выгодном ракурсе». Губернатор Одесской области позвал к себе журналистов и натравил на них Нацгвардию © Facebook, Максим Куцый

«Я бы хотел извиниться за такую бурную реакцию на этом видео. Но вы увидели видео, которое было обрезано и снято по неизвестным мне мотивам и оно является провокационным. В ситуации, когда нарушается профессиональная этика… Я отреагировал эмоционально и жестко», — заявил он.

При этом глава областной госадминистрации заявил, что машины скорой помощи, о которых говорила журналистка, должны находиться на спецплощадке до полной регистрации и раздачи номеров, чтобы можно было выехать на маршруты.