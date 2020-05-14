Он заявил, что уважает журналистов, которые работают по принципам этики и достоинства. Также Куцый отметил, что в принципе он человек спокойный, но был вынужден резко отреагировать, поскольку, по его мнению, обрезанное видео было обнародовано в «выгодном ракурсе».
«Я бы хотел извиниться за такую бурную реакцию на этом видео. Но вы увидели видео, которое было обрезано и снято по неизвестным мне мотивам и оно является провокационным. В ситуации, когда нарушается профессиональная этика… Я отреагировал эмоционально и жестко», — заявил он.
При этом глава областной госадминистрации заявил, что машины скорой помощи, о которых говорила журналистка, должны находиться на спецплощадке до полной регистрации и раздачи номеров, чтобы можно было выехать на маршруты.