Внефракционный депутат Верховной Рады Антон Поляков, который был исключен из фракции «Слуги народа», подал иск в Окружной админсуд Киева против спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за голосование закона о банках. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба суда

«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк сообщении.

Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по «ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу» законопроекта.

Также он просит признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения регламента во время заседания финансового комитета Рады 30 марта.