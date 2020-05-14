«Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу», — говорится в сообщении.
Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по «ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу» законопроекта.
Также он просит признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения регламента во время заседания финансового комитета Рады 30 марта.