«Это лица, которые имеют родственников преклонного возраста, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания», — рассказал Малюська.
Второй законопроект должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки. По его словам, суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки предлагается делать чаще в условиях коронавируса.
Ранее Минюст Украины заявлял о планах разгрузить следственные изоляторы и тюрьмы, которые оказались перегружены из-за запрета этапирования заключенных во время коронавирусного карантина.