Министерство юстиции подало в Верховную Раду два законопроекта об амнистии и точечном освобождении из тюрем лиц, которые не совершали насильственных преступлений. Об этом 14 мая сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью hromadske

Экс-замглавы Нацполиции назвал единственную область Украины, где тюрьмы неподконтрольны ворам в законе © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк рассказал Малюська.

Второй законопроект должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки. По его словам, суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки предлагается делать чаще в условиях коронавируса.

Ранее Минюст Украины заявлял о планах разгрузить следственные изоляторы и тюрьмы, которые оказались перегружены из-за запрета этапирования заключенных во время коронавирусного карантина.