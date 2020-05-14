«Послы стран G7 поздравляют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей», — говорится в сообщении.
Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 13, 2020