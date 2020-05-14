Послы стран «Большой семерки» считают, что принятие Радой закона, согласно которому национализированные банки не могут вернуться в собственность частных владельцев, будет способствовать углублению международных экономических связей. Соответствующее сообщение 13 мая появилось в Twitter

«Послы стран G7 поздравляют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей», — говорится в сообщении. Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 13, 2020 ​