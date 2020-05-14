«Какие смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации? Это разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей, открытие гостиниц, хостелов без функционирования ресторанов и спортивных залов, мы даем разрешение на ВНО, также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения», — заявил министр.
По его словам, все эти мероприятия можно проводить только при соблюдении масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук и всех других правил, которые были установлены ранее.