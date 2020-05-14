Правительство Украины планирует разрешить работать дошкольным учебным заведениям, общественному транспорту, гостиницам, проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание в рамках второго этапа смягчения карантина с 22 мая. Об этом 14 мая в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

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