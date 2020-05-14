Он отметил, что пару дней назад собирался киевский штаб. Все сошлись во мнении, что открыть метро с ограничениями довольно трудно. По мнению министра, он бы не спешил с этим решением и выразил удивление непоследовательности процессов.
«Подземка если открывается, то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело… До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы, собственно, мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью», — сказал Криклий.