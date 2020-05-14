Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что идея мэра Киева Виталия Кличко открыть метрополитен с 25 мая с введением ограничений неудачная, поскольку, по его словам, метро может работать только полноценно или не работать вообще. Об этом 14 мая он рассказал в эфире «1+1»

Карантин глазами простых людей, Киев. Киевляне считают себя обманутыми и готовы к радикальным действиям © REUTERS, Gleb Garanich «Подземка если открывается, то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело… До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы, собственно, мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью», — сказал Криклий.