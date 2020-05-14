Во время встречи гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что концерн — это последнее нереформированное стратегическое предприятие на Украине большого масштаба. Он отметил, что видит в Нацсовете партнера, который поможет не просто начать реформу, а осуществить трансформацию в полном объеме.
«Сильные оборонные предприятия — то, что сдерживает российскую агрессию, и начатая в "Укроборонпроме" реформа усиливает отечественный оборонный сектор… Считаю, что Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году», — отметил Саакашвили.
Он заявил, что будет рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации «Укроборонпрома» на ближайшем заседании и поддержать ее.