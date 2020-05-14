«По состоянию на 09:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 422 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2516 и 2012 человек соответственно. Около тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 14 мая в центральную лабораторию поступило 1263 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 42 590 сообщений о подозрении на COVID-19.