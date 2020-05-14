Эксперт подчеркнул, что любая прямая угроза безопасности Китая приведет к жестким ответным шагам: так, на размещение базы США на Тайване Пекин ответит немедленным взятием острова под контроль, поскольку власти КНР считают этот регион своей территорией.
«Если американские корабли столкнутся с китайскими возле островов, которые китайцы считают своими, китайцы встанут и откроют огонь. Столкновение может быть. Из малого конфликта, из большого, из чего угодно», — подчеркнул Кедми.
Но если США все же пойдут на вооруженный конфликт с Китаем, Россия встанет на сторону КНР, поскольку подобный сценарий подтвердит готовность американцев подчинять непокорные страны любым способом, подытожил специалист.