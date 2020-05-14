Вероятность военного столкновения США с Китаем сегодня сильно возросла из-за масштабной антикитайской кампании Запада вокруг коронавируса, антикитайских экономических шагов Вашингтона и попыток подвести военные базы к стратегически важным для КНР зонам. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем интервью Iton TV

Китаист Николай Вавилов о растущем влиянии Китая на страны СНГ — видео © Скриншот из видео Украина.ру

«Если американские корабли столкнутся с китайскими возле островов, которые китайцы считают своими, китайцы встанут и откроют огонь. Столкновение может быть. Из малого конфликта, из большого, из чего угодно», — подчеркнул Кедми.

Но если США все же пойдут на вооруженный конфликт с Китаем, Россия встанет на сторону КНР, поскольку подобный сценарий подтвердит готовность американцев подчинять непокорные страны любым способом, подытожил специалист.