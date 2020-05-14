Украинцы из Аланьи раскритиковали слова посла о песне «Катюша»

Празднование Дня Победы в турецкой Аланье и передвижной концерт получил большой резонанс в международных СМИ, чему способствовало спекулятивное заявление посла Украины в Турции. Об этом 13 мая сообщила глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз на своей странице в Facebook

«Я считаю, что украинский народ и наш — два братских народа, у нас одно прошлое и одна Победа на всех, среди волонтеров-артистов половина была с Украины, с балконов домов нам подпевали наши друзья-украинцы», — написала Гюндюз, предложив поддержать мэра Аланьи словами благодарности.

Спели «Катюшу». Посол Сибига нашёл повод поссорить Украину с Турцией © Twitter, Andrii Sybiha

«От украинской семьи, проживающей в Аланье, огромная благодарность мэру Аланьи за разрешение в проведении праздника. Наши "украинские товарищи" лучше бы пиарились на экономических достижениях Украины, а не на Дне Победы», «Я сама украинка, люблю песню "Катюша" и своих детей научу», «Респект мэру Аланьи за эту акцию… и уважение всему турецкому народу!!! А украинцы как ездили в Турцию, так и будут ездить. Посла забыли спросить», «Нужно создать петицию, чтобы этот персонаж (как бы посол) публично извинился в первую очередь перед гражданами Украины, проживающими в Турции и в Аланье в частности. Лично меня как гражданина Украины дико возмутил этот вопиющий случай», — написали пользователи.



Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в Аланье 9 мая. Власти города поддержали идею о проведении этой акции. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.

После праздника Сибига заявил, что исполнение «Катюши» на передвижном концерте в Аланье грозит бойкотом города со стороны украинских туристов. Пользователи Twitter оставили под постом посла в основном неодобрительные комментарии, обвинив дипломата в неонацизме и напомнив ему, что День Победы отмечается и на Украине.