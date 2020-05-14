Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом. Об этом сообщает 14 мая «Коммерсант»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле.

Изначально пресс-секретарь главы государства и его супруга Татьяна Навка, которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Однако состояние стало ухудшаться, и они решили обратиться в больницу.

У Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — сказал он.

Сейчас обязанности пресс-секретаря выполняют его заместитель и управление. Песков планирует вернуться на работу после выздоровления.

Последний раз Песков появлялся на публике в ходе совещания Владимира Путина с губернаторами, которое состоялось 30 апреля. Он подчеркнул, что не контактировал с президентом более месяца. На том же мероприятии о своем заражении коронавирусом сообщил главе государства премьер-министр Михаил Мишустин.