Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за взятку начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Об этом 13 мая сообщает «112 Украина»

Ищенко: Нефёдову и Верланову ничего не грозит, так как в Украине никому не выгодно вскрывать коррупционные схемы © Владимир Трефилов Елены Гитлянской, дело связано с «масштабной коррупционной схемой».

Планируется еще несколько задержаний обвиняемых, однако ведомство не уточняет информацию о других фигурантах дела.

Грибанов был назначен на пост главы Одесской таможни в марте 2020 года по итогам проведения открытого конкурса.

Ранее правительство Украины на внеочередном заседании уволило председателя государственной налоговой службы Сергея Верланова и главного таможенника страны Максима Нефедова. Верховная Рада в то же время проголосовала за создание специальной комиссии по расследованию фактов, связанных с вероятными хищениями в украинской налоговой и таможенной службах.