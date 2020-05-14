По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, дело связано с «масштабной коррупционной схемой».
Планируется еще несколько задержаний обвиняемых, однако ведомство не уточняет информацию о других фигурантах дела.
Грибанов был назначен на пост главы Одесской таможни в марте 2020 года по итогам проведения открытого конкурса.
Ранее правительство Украины на внеочередном заседании уволило председателя государственной налоговой службы Сергея Верланова и главного таможенника страны Максима Нефедова. Верховная Рада в то же время проголосовала за создание специальной комиссии по расследованию фактов, связанных с вероятными хищениями в украинской налоговой и таможенной службах.