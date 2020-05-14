Украинские градоначальники вряд ли сумеют объединиться в одну партию, а даже если это им удастся, то каждый будет действовать исходя только из своих личных интересов, рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Ранее появилась информация, что городские головы Львова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Ивано-Франковска могут объединиться в одну партию.

«Местные выборы — это же не про политику. Это в основном про дороги, про школы, про канализацию. Поэтому сейчас перспектив у «партии мэров» я не вижу», — сказал Бизяев.

Политолог Бизяев — о конфликте Зеленского с мэрами и опасности атаманщины © Facebook, Руслан Бизяев

По его мнению, если такая партия и возникнет, то «исключительно с целью выиграть местные выборы каждому конкретному из ее участников».

Бизяев полагает, что, несмотря на то что у мэров есть амбиции стать политиками общеукраинского уровня, реализовать их вряд ли удастся: «Там и так сейчас протолкнуться негде от желающих».