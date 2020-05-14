Ранее появилась информация, что городские головы Львова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Ивано-Франковска могут объединиться в одну партию.
«Местные выборы — это же не про политику. Это в основном про дороги, про школы, про канализацию. Поэтому сейчас перспектив у «партии мэров» я не вижу», — сказал Бизяев.
Он добавил, что пока что смутно себе представляет, как все вышеозначенные мэры «усидят на одном стуле».
По его мнению, если такая партия и возникнет, то «исключительно с целью выиграть местные выборы каждому конкретному из ее участников».
Бизяев полагает, что, несмотря на то что у мэров есть амбиции стать политиками общеукраинского уровня, реализовать их вряд ли удастся: «Там и так сейчас протолкнуться негде от желающих».