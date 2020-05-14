Карантин на Украине, в частности в Днепре, немного укрепил позитивное отношение к местной власти и усилил негативное к центральной, считает главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Теплов: Противостояние местных и областных властей добавило колорита карантину в Днепре © Facebook, виталий теплов

«Потому что центральная власть ведет себя как дети в песочнице. Недавно наш главный санитарный врач Олег Ляшко признался, что парки закрыли только для того, чтобы запугать людей, хотя я бы, если бы был администратором, сделал бы то же самое, потому что, чтобы люди сидели на карантине, должны ощущать угрозу. Но при этом какой дурак признается, что мы вас обманули?» — сказал Теплов.

Он также отметил, что карантин немного укрепил положительное отношение жителей к местной власти и ухудшил отношение к центральной, а между ними, к слову, наблюдается противостояние.