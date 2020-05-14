По его словам, жители Днепра оценивают действия центральной власти в большей мере негативно.
«Потому что центральная власть ведет себя как дети в песочнице. Недавно наш главный санитарный врач Олег Ляшко признался, что парки закрыли только для того, чтобы запугать людей, хотя я бы, если бы был администратором, сделал бы то же самое, потому что, чтобы люди сидели на карантине, должны ощущать угрозу. Но при этом какой дурак признается, что мы вас обманули?» — сказал Теплов.
Он также отметил, что карантин немного укрепил положительное отношение жителей к местной власти и ухудшил отношение к центральной, а между ними, к слову, наблюдается противостояние.