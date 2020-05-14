Говоря о том, как в целом местные жители реагируют на выход из карантина, он отметил, что люди не прятались особенно по домам.
«По моим субъективным оценкам, 20% действительно соблюдали карантин, остальные в спальных микрорайонах спокойно бродили по улицам», — отметил журналист.
Согласно его наблюдениям, люди устали, и пользуется спросом любая информация, где говорится о том, что карантин — это мировой заговор.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что многие ограничения во время карантина были введены не для реальной борьбы с коронавирусом, а лишь для того, чтобы запугать граждан страны.