Примерно одна пятая часть жителей города Днепр (ранее Днепропетровск) в полной мере соблюдали ограничения во время карантина, рассказал главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Говоря о том, как в целом местные жители реагируют на выход из карантина, он отметил, что люди не прятались особенно по домам.

«По моим субъективным оценкам, 20% действительно соблюдали карантин, остальные в спальных микрорайонах спокойно бродили по улицам», — отметил журналист.

Теплов: Противостояние местных и областных властей добавило колорита карантину в Днепре © Facebook, виталий теплов

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что многие ограничения во время карантина были введены не для реальной борьбы с коронавирусом, а лишь для того, чтобы запугать граждан страны.