В карантине по коронавирусу, который на Украине начали постепенно ослаблять, было слишком много популистских мер и лоббирования интересов бизнеса, считает политолог Денис Гороховской. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, многие украинцы были возмущены признанием главного санврача страны Виктора Ляшко о том, что большинство публичных запретов во время карантина существовали для того, чтобы запугать людей.

«Поэтому многие возмущены. Например, родители маленьких детей, которые два месяца не могли гулять с детьми в парках, хотя теперь Ляшко заявил, что в парках никакой угрозы нет», — сказал Гороховский.

Денис Гороховский: Люди возмущены тем, что власть их обманывала бессмысленными запретами © Facebook, Денис Гороховский

«С другой стороны, были глупые популистские меры, и это не только запрет парков, о котором я уже упоминал, но и запрет рынков и одновременно разрешение на работу не только крупных сетей супермаркетов, но и строительных, которые выдавали себя за продовольственные. Все понимали, что это исключительно лоббирование бизнес-интересов определенных групп, отдельных политиков, которые являются собственниками этих торговых сетей», — добавил политолог.

Ранее на Украине начался первый этап ослабления карантина по коронавирусу. Смягчение в большей степени коснется малых и средних предприятий.