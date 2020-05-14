В отличие от украинских властей, президент Белоруссии Александр Лукашенко повел себя достойно в деле борьбы с коронавирусом, рассказал руководитель харьковской городской организации парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик в интервью изданию Украина.ру

«Для меня национальный лидер, который повел себя достойно, это президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его можно любить или ненавидеть, но [в Белоруссии] есть система здравоохранения Семашко, профилактика, и есть главный санитарный врач», — сказал Лесик.

Ранее он высказывал негодование в связи с признанием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в том, что многие карантинные ограничения в стране принимались лишь для того, чтобы запугать граждан, а в остальном были бессмысленными.

Не водка и не баня. Лукашенко назвал новое средство борьбы с коронавирусом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Разрешается торговля непродовольственными товарами в магазинах, начали работать салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны. Открылись летние площадки в кафе и ресторанах, общепит может работать навынос.