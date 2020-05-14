«Для меня национальный лидер, который повел себя достойно, это президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его можно любить или ненавидеть, но [в Белоруссии] есть система здравоохранения Семашко, профилактика, и есть главный санитарный врач», — сказал Лесик.
Ранее он высказывал негодование в связи с признанием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в том, что многие карантинные ограничения в стране принимались лишь для того, чтобы запугать граждан, а в остальном были бессмысленными.
С 11 мая Украина официально начала выходить из карантина — стартовал первый этап.
Разрешается торговля непродовольственными товарами в магазинах, начали работать салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны. Открылись летние площадки в кафе и ресторанах, общепит может работать навынос.