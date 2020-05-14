«Будет как обычно — лить грязь на свое предыдущее руководство и партнеров», — сказал Марунич, отвечая на вопрос о том, чем займется Витренко после своей отставки.
С того момента, как Витренко связался с олигархом Игорем Коломойским, у него появилось много лишних денег, достаточно для того, чтобы содержать собственную пресс-службу, отметил эксперт.
Он также не исключил, что бывший коммерческий директор "Нафтогаза" продолжит карьеру в политике.
Ранее Витренко был среди кандидатов на пост премьер-министра по линии Коломойского. Также он занимал пост в набсовете госкомпании Укроборонпром.