Уволенный из «Нафтогаза» коммерческий директор Юрий Витренко продолжит свое противостояние с председателем правления компании Андреем Коболевым и после отставки, рассказал изданию Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

«Будет как обычно — лить грязь на свое предыдущее руководство и партнеров», — сказал Марунич, отвечая на вопрос о том, чем займется Витренко после своей отставки.

Коломойский не спас. Эксперт Марунич о том, как Витренко скормили голландской селедке © РИА Новости, Нина Зотина Игорем Коломойским, у него появилось много лишних денег, достаточно для того, чтобы содержать собственную пресс-службу, отметил эксперт.

Он также не исключил, что бывший коммерческий директор "Нафтогаза" продолжит карьеру в политике.

Ранее Витренко был среди кандидатов на пост премьер-министра по линии Коломойского. Также он занимал пост в набсовете госкомпании Укроборонпром.