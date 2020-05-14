При президенте Шавкате Мирзиёеве в правоохранительные органы Узбекистана проникло большое количество непрофессиональных людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, востоковед Александр Князев

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

«Потому что под лозунгами удаления старых кадров в эти органы влилось большое количество низкопрофессиональных людей. И это сегодня может представлять угрозу стабильности в Узбекистане», — объяснил политолог.

Шавкат Мирзиёев, придя к власти, зачистил органы правопорядка от кадров, которые работали при его предшественнике, первом президенте Узбекистана Исламе Каримове.

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