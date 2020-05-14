По его словам, силовые структуры продолжают играть важную роль в республике, но при Мирзиёеве, который занял свой пост в 2016 году, они изменились не в лучшую сторону.
«Потому что под лозунгами удаления старых кадров в эти органы влилось большое количество низкопрофессиональных людей. И это сегодня может представлять угрозу стабильности в Узбекистане», — объяснил политолог.
Шавкат Мирзиёев, придя к власти, зачистил органы правопорядка от кадров, которые работали при его предшественнике, первом президенте Узбекистана Исламе Каримове.
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