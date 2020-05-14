Мэр Днепра Борис Филатов во время карантина пытался играть роль сильного руководителя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов

Теплов: Противостояние местных и областных властей добавило колорита карантину в Днепре © Facebook, виталий теплов

«Те 30%, которые его поддерживают, не изменили свое мнение. А группа противников, которых тоже не меньше 30-40%, тем более не изменили. То есть, на мой взгляд, карантин не усилил и не уменьшил его позиции, хотя он, конечно, усиленно играл роль сильного руководителя, заботливого папы. Иногда это было смешно», — рассказал Виталий Теплов.

Собеседник издания также рассказал, что во время карантина городская и областная власть высмеивали деятельность друг друга, что добавляло театральности происходящему.

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