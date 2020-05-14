По его словам, мнения жителей Днепра о своем градоначальнике разделились почти полярно.
«Те 30%, которые его поддерживают, не изменили свое мнение. А группа противников, которых тоже не меньше 30-40%, тем более не изменили. То есть, на мой взгляд, карантин не усилил и не уменьшил его позиции, хотя он, конечно, усиленно играл роль сильного руководителя, заботливого папы. Иногда это было смешно», — рассказал Виталий Теплов.
Собеседник издания также рассказал, что во время карантина городская и областная власть высмеивали деятельность друг друга, что добавляло театральности происходящему.
Полностью интервью можно прочитать здесь.