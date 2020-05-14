Конфискация имущества Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, проходила недостаточно открыто, что создало почву для всякого рода спекуляций на эту тему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, востоковед Александр Князев

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az Гульнары Каримовой, которая отбывает тюремный срок, Ислам Каримов-младший утверждает, что ряд активов, принадлежащих его матери, перешли к зятю нынешнего президента Шавката Мирзиёева. В том числе речь идет о заводе Coca-Cola.

«То, что говорят потомки Каримова, дочь и ее сын, продиктовано, во-первых, личными обидами, во-вторых, тем, что процессы конфискации происходят в недостаточной степени открыто. И эта неполная открытость этих процессов создает почву для того, чтобы такого рода инсинуации получали некий кредит доверия в обществе», — считает Александр Князев.

Дочь экс-президента Ислама Каримова Гульнара в 2015 году была приговорена за вымогательство и невыплату налогов к пяти годам тюрьмы. В 2017 году ей были предъявлены новые обвинения и назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

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