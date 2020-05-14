Малый бизнес в Днепре не может заработать в полную силу до тех пор, пока к полноценной работе не вернется городской транспорт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов

Теплов: Противостояние местных и областных властей добавило колорита карантину в Днепре © Facebook, виталий теплов «То есть карантин достал всех. Малый бизнес полностью не откроется, пока полноценно не заработает транспорт. Транспорт у нас в городе работает по спецпропускам. Это означает, что торговые центры, которые не привязаны к микрорайонам, остаются без клиентуры. Пока не будет свободного транспорта — это полувыход из полукарантина», — рассказал Виталий Теплов. Полностью интервью можно прочитать здесь.