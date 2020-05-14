По его словам, некоторые магазины, кафе и салоны за время карантина уже разорились. При этом большинство горожан ходит по улице без защитных масок.
«То есть карантин достал всех. Малый бизнес полностью не откроется, пока полноценно не заработает транспорт. Транспорт у нас в городе работает по спецпропускам. Это означает, что торговые центры, которые не привязаны к микрорайонам, остаются без клиентуры. Пока не будет свободного транспорта — это полувыход из полукарантина», — рассказал Виталий Теплов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.