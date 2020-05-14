Собеседник издания не согласен с некоторыми СМИ, которые обвинили покойного Каримова в том, что он превратил Узбекистан в восточную деспотию.
«Каримов создал в Узбекистане диверсифицированную экономику, которая отличается от экономик других стран региона и большинства стран бывшего СССР. Некоторые отрасли были созданы с нуля. Это была политика, если говорить современными терминами, создания экономики импортозамещения. К концу жизни Каримова эта модель себя исчерпала, в том числе в силу развития демографической ситуации», — объяснил Александр Князев.
По его словам, в 90-е годы произошел рост населения, который потребовал создания рабочих мест, это, в свою очередь, заставило новое руководство страны в лице Шавката Мирзиёева переориентировать экономику.
Президент Ислам Каримов возглавил Узбекистан в 1991 году после провозглашения независимости и руководил республикой вплоть до своей смерти в 2016 году.
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