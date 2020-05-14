Первый президент Ислам Каримов со своей командой создал в 90-е и в начале 2000-х ту модель государственного управления, которая в наибольшей степени соответствовала Узбекистану как стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, доктор исторических наук, журналист Александр Князев

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

«Каримов создал в Узбекистане диверсифицированную экономику, которая отличается от экономик других стран региона и большинства стран бывшего СССР. Некоторые отрасли были созданы с нуля. Это была политика, если говорить современными терминами, создания экономики импортозамещения. К концу жизни Каримова эта модель себя исчерпала, в том числе в силу развития демографической ситуации», — объяснил Александр Князев.

По его словам, в 90-е годы произошел рост населения, который потребовал создания рабочих мест, это, в свою очередь, заставило новое руководство страны в лице Шавката Мирзиёева переориентировать экономику.

Президент Ислам Каримов возглавил Узбекистан в 1991 году после провозглашения независимости и руководил республикой вплоть до своей смерти в 2016 году.

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