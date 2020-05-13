Бывшего главу предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перевели из тюрьмы на домашний режим отбывания наказания из-за COVID-19. Об этом в среду, 13 мая, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на ABC News

По данным источника, Манафорта выпустили из исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании рано утром среды, 13 мая.

От Манафорта до Байдена. Трамп косвенно признал вмешательство Украины в выборы в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Комментировать перевод защита Манафорта отказалась, в федеральном бюро тюрем также отказались отвечать на запрос журналистов. При этом отмечается, что информация о том, что в Лоретто выявлен коронавирус, пока не поступала.

В марте 2019 года американский суд приговорил Пола Манафорта к 3 годам 11 месяцам тюремного заключения. Он был признан виновным в указании недостоверных сведений в налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов.