По данным источника, Манафорта выпустили из исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании рано утром среды, 13 мая.
Месяц назад адвокаты 71-летнего Манафорта просили перевести его в связи с преклонным возрастом. Они также указывали на его проблемы со здоровьем и большую вероятность заразиться коронавирусом в тюрьме.
Комментировать перевод защита Манафорта отказалась, в федеральном бюро тюрем также отказались отвечать на запрос журналистов. При этом отмечается, что информация о том, что в Лоретто выявлен коронавирус, пока не поступала.
В марте 2019 года американский суд приговорил Пола Манафорта к 3 годам 11 месяцам тюремного заключения. Он был признан виновным в указании недостоверных сведений в налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов.