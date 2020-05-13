Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады 13 мая заявила, что ее фракция будет оспаривать принятие «антиколомойского» закона в Конституционном суде. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал

Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк» © Facebook, Сергей Фурса Игоря Коломойского. Этот закон является одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Киеву очередного транша.

«Возможно, МВФ и кукловоды из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде. Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум не пришло такие решения принимать», — сказала Тимошенко.