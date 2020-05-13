Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк»
Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк»
© Facebook, Сергей Фурса
Верховная Рада приняла 13 мая закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам, направленный против олигарха Игоря Коломойского. Этот закон является одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Киеву очередного транша. 

«Возможно, МВФ и кукловоды из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде. Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум не пришло такие решения принимать», — сказала Тимошенко.    