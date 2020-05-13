Как рассказал в своем Telegram-канале депутат от «Слуги народа» Александр Качура, кнопка загорелась у его коллеги по фракции Максима Ткаченко.
«У нардепа от "слуги" Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром [вице-спикеру Руслану] Стефанчуку о запахе горящей проводки», — написал парламентарий.
Судя по видео, инцидент изрядно повеселил украинских депутатов. Когда специалисты пришли чинить пульт и разобрали его, за кадром посыпались шутки о том, где же там спрятана прослушка и деньги Джорджа Сороса.
Отмечается, что на починку ушло всего лишь десять минут, после чего нардепы вернулись за свои рабочие места.