В среду, 13 мая, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, главным событием которого должно было стать принятие так называемого антиколомойского закона. Однако внезапно работу парламента пришлось прервать после того, как прямо во время голосования задымился пульт для голосования одного из депутатов. Видео инцидента появилось в YouTube

Депутату Гончаренко заткнули рот маской за истерику в парламенте © Facebook, Олексій Гончаренко | Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк Александр Качура, кнопка загорелась у его коллеги по фракции Максима Ткаченко.

«У нардепа от "слуги" Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром [вице-спикеру Руслану] Стефанчуку о запахе горящей проводки», — написал парламентарий.

Судя по видео, инцидент изрядно повеселил украинских депутатов. Когда специалисты пришли чинить пульт и разобрали его, за кадром посыпались шутки о том, где же там спрятана прослушка и деньги Джорджа Сороса.

Отмечается, что на починку ушло всего лишь десять минут, после чего нардепы вернулись за свои рабочие места.