Он отметил, что конфликт Коболева и Витренко продолжается минимум последние два года с переменным успехом.
«На определенных этапах у Витренко были шансы одержать верх в этом конфликте, но он ими не воспользовался», — констатировал эксперт.
По его данным, у Витренко априори были более слабые лоббистские возможности отстаивать свои интересы. Ставка же на бизнесмена Игоря Коломойского не помогла Витренко защитить себя от Коболева.
Напомним, ранее Витренко сообщил, что занимаемая им должность коммерческого директора "Нафтогаза" упраздняется, а сам он через 2 месяца останется без работы.