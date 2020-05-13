Уволенный из «Нафтогаза» коммерческий директор Юрий Витренко мог занять место своего шефа, председателя правления компании Андрея Коболева, однако не сумел воспользоваться благоприятной ситуацией, рассказал изданию Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Он отметил, что конфликт Коболева и Витренко продолжается минимум последние два года с переменным успехом.

«На определенных этапах у Витренко были шансы одержать верх в этом конфликте, но он ими не воспользовался», — констатировал эксперт.

Коломойский не спас. Эксперт Марунич о том, как Витренко скормили голландской селедке © РИА Новости, Нина Зотина Игоря Коломойского не помогла Витренко защитить себя от Коболева.

Напомним, ранее Витренко сообщил, что занимаемая им должность коммерческого директора "Нафтогаза" упраздняется, а сам он через 2 месяца останется без работы.