Усик призвал уважать его мнение и объяснил, почему не ответил критикам сразу
Усик призвал уважать его мнение и объяснил, почему не ответил критикам сразу
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
«Признание, что ты украинец, стало приятным бонусом… Раньше ты говорил по-другому. О том, что нет украинцев и белорусов, а есть один народ — русские… Ты, митрополит Онуфрий, Лена Бондаренко пытаетесь построить в Украине "русский мир". Мы мешаем вам это делать», — написал он.

Также Грицай ответил на желание Усика провести бой по правилам бокса и предложил сразиться с ним. При этом Грицай будет сражаться по правилам борьбы, а Усику предложил бороться по правилам бокса.

При этом Грицай не исключил возможности пойти на компромисс. Для этого Усик должен записать обращение к президенту России Владимиру Путину и прочитать то, что скажет Грицай.

Борец сообщил, что его команда уже построила в олимпийском колледже имени Ивана Поддубного октагон, в котором проводятся бои без правил.    