Борец Богдан Грицай ответил на обращение боксера Александра Усика и вызвал его на поединок. Об этом 13 мая он сообщил в YouTube

Усик призвал уважать его мнение и объяснил, почему не ответил критикам сразу © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Также Грицай ответил на желание Усика провести бой по правилам бокса и предложил сразиться с ним. При этом Грицай будет сражаться по правилам борьбы, а Усику предложил бороться по правилам бокса.

При этом Грицай не исключил возможности пойти на компромисс. Для этого Усик должен записать обращение к президенту России Владимиру Путину и прочитать то, что скажет Грицай.

Борец сообщил, что его команда уже построила в олимпийском колледже имени Ивана Поддубного октагон, в котором проводятся бои без правил.