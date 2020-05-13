«Признание, что ты украинец, стало приятным бонусом… Раньше ты говорил по-другому. О том, что нет украинцев и белорусов, а есть один народ — русские… Ты, митрополит Онуфрий, Лена Бондаренко пытаетесь построить в Украине "русский мир". Мы мешаем вам это делать», — написал он.
Также Грицай ответил на желание Усика провести бой по правилам бокса и предложил сразиться с ним. При этом Грицай будет сражаться по правилам борьбы, а Усику предложил бороться по правилам бокса.
При этом Грицай не исключил возможности пойти на компромисс. Для этого Усик должен записать обращение к президенту России Владимиру Путину и прочитать то, что скажет Грицай.
Борец сообщил, что его команда уже построила в олимпийском колледже имени Ивана Поддубного октагон, в котором проводятся бои без правил.