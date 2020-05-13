Депутаты Верховной Рады собрали необходимые 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки на Украине российских соцсетей. Об этом 13 мая сообщил агентству "Интерфакс-Украина" депутат фракции «Голос» и инициатор постановления Роман Лозинский

«Одни сутки и 11 часов до времени "икс". Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую. Оружие оккупанта — "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы — должны быть запрещены», — заявил Лозинский.