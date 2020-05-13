«Одни сутки и 11 часов до времени "икс". Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую. Оружие оккупанта — "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы — должны быть запрещены», — заявил Лозинский.
«Одни сутки и 11 часов до времени "икс". Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую. Оружие оккупанта — "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы — должны быть запрещены», — заявил Лозинский.
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