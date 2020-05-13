Украинский режиссер Василий Москаленко снял фильм в условиях карантина, не выходя из комнаты. Трейлер фильма появился в YouTube на днях

Драки, разборки, убийства, пытки. Сенцов анонсировал фильм о безжалостном носороге © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«В украинском дубляже главный герой говорит голосом Брэда Питта. Супергероя озвучил Андрей Твердак, официальный голос голливудского актера в украинском прокате», — говорится в сообщении.

Режиссер сам сыграл всех персонажей фильма. Кроме Москаленко, на съемочной площадке был только оператор-постановщик Владимир Кратинов. Сюжет ленты — это комедийная аллюзия на фильмы MARVEL. Главный герой Apple-Man появился в результате секретного эксперимента ЦРУ по созданию суперсолдат. Apple-Man противостоит суперзлодею, который стремится уничтожить Вселенную.