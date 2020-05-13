«Я обращаюсь к правительству — после 22 мая, а точнее — с 25 мая, позволить восстановить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — сказал Кличко.
Он отметил, что сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит транспортный коллапс. Также он считает плохой идею спецпропусков для проезда в метрополитене, поскольку это создаст толпы и давку.
Городской голова подчеркнул, что метрополитен должен работать в обычном режиме, что позволит перераспределить пассажиропоток и нормализовать работу всего общественного транспорта.