Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу метрополитена в обычном режиме с 25 мая. Об этом 13 мая он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

В Офисе президента рассказали, когда на Украине снова заработает метро © commons.wikimedia.org, AMY 81-412

Он отметил, что сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит транспортный коллапс. Также он считает плохой идею спецпропусков для проезда в метрополитене, поскольку это создаст толпы и давку.

Городской голова подчеркнул, что метрополитен должен работать в обычном режиме, что позволит перераспределить пассажиропоток и нормализовать работу всего общественного транспорта.