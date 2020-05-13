«Сегодня приземляется первый самолет, в котором должно быть около 160 пассажиров. Национальный центр общественного здравоохранения заверил, что он полностью подготовлен и встретит всех пассажиров. Все будут проверены на коронавирус, и пассажиры должны будут изолироваться дома в течение 14 дней точно так же, как все, кто возвращается из-за границы», — рассказал Сурплис.
МИД Литвы сообщил, что, несмотря на поступившие запросы, авиасообщение с другими странами пока восстановлено не будет.
Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 50 человек скончались, 850 выздоровели.